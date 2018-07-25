Источник: ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года

ФИФА открыла расследование против России из-за отборочного матча чемпионата мира 2010 года, в котором национальная команда в Москве проиграла Германии (0:1), утверждает телеграмм-канал "Мутко против". Игру, которая состоялась в "Лужниках", посетили 72 100 зрителей.

По информации источника, внимание международной организации привлекли слова бывшего лидера фанатов "Спартака" Ивана Катанаева, который рассказал о том, как билеты попали к спекулянтам. Перед игрой РФС передал ВОБ 20 тысяч билетов, 4 тысячи из которых должны были разыграть. Каждому болельщику был присвоен индивидуальный номер, номера счастливчиков были опубликованы на сайте.

Утверждается, что на самом деле было разыграно 2 тысячи билетов. Чтобы фальсификацию было сложно заметить, номера победителей были указаны дважды.

9 лет назад эта информация не получила широкого распространения. В 2016 году главу ВОБ Александра Шпрыгина заподозрили в организации беспорядков на чемпионате Европы. Тогда ФИФА стала изучать его деятельность. Международная федерация уже запросила у российской стороны документы по данному случаю.