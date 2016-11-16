Дмитрий Булыкин: "Шампанское предназначалось не для Кокорина и Мамаева"

Гостем редакции "СЭ" стал бывший нападающий "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин. Он рассказал о подробностях скандала с участием игроков национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина после Euro-2016. Тогда футболисты были замечены на вечеринке в одном из клубов Монако.
– Шампанское Кокорину и Мамаеву заказал мой друг, - сказал Булыкин. – Шампанское стоило 250 тысяч евро и предназначалось не для Кокорина и Мамаева.
ПРЯМОЙ ЭФИР в #Periscope: Онлайн эфир с Дмитрием Булыкиным! https://t.co/eyjv9y6uQT– СЭ Футбол (@football_se) 16 November 2016
Полностью интервью Дмитрий Булыкина - в ближайшее время в "СЭ"