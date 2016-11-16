16:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Булыкин: "Шампанское предназначалось не для Кокорина и Мамаева"

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Гостем редакции "СЭ" стал бывший нападающий "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин. Он рассказал о подробностях скандала с участием игроков национальной команды Павла Мамаева и Александра Кокорина после Euro-2016. Тогда футболисты были замечены на вечеринке в одном из клубов Монако.

– Шампанское Кокорину и Мамаеву заказал мой друг, - сказал Булыкин. – Шампанское стоило 250 тысяч евро и предназначалось не для Кокорина и Мамаева.

Полностью интервью Дмитрий Булыкина - в ближайшее время в "СЭ"

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