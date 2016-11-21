Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России выиграет чемпионат мира-2018

Всероссийский Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России победит на чемпионате мира-2018. При этом Дед Мороз пообещал, что, хотя сам он ярый болельщик, помогать футболистам, используя волшебство, не будет.
– Вместе с миллионами россиян я следил за футбольными баталиями этим летом, – цитирует ТАСС Деда Мороза. – Так вот, я объединю две вещи. Часто пишут: Дедушка Мороз, интересно было бы на тебя посмотреть без бороды. Так вот, друзья, заявляю: если футбольная сборная России победит на чемпионате мира 2018 года, обещаю сбрить бороду.
Согласно олимпийским принципам, все должно быть честно! Поэтому я, когда шел на стадион, оставлял свой посох и брал российский флаг или какую-нибудь дуделку–свистелку, чтобы быть просто болельщиком.
Напомним, что матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Разбанен досрочно
я в снегурку верю. но даже если она пообещает раздеться перед всей страной, этим кривоногим миллионерам все равно ничего не поможет.
14:59
sars882
вроде взрослые, а в Деда Мороза верите
14:54
James Gang
Дедушку зовут Газзаев?
14:26
lev48
Шутка совсем не к месту.Во-первых,до этого события надо дожить,ведь впереди ещё более полутора года,а во-вторых,даже если ты лишишься бороды,то человечество от этого никак не пострадает,а вот если наступит конец света в случае выигрыша сборной России ЧМ18,то наступит конец земной цивилизации.
14:24
Ботаникум
Вот если бы Дед Газззззай пожертвовал бы "ЧЛЕНСТВОМ" при таком исходе ЧМ-2018!!!!!!! А тут какая-то БОРОДА и та ИЗ ВАТЫ!?.......
14:16
Termin79
Выдал бы внучку замуж)))
14:00
spetrov
Всего лишь? :) Событие настолько возможное, что можно было бы пообещать и чего-нибудь поувесистей. :)
13:55
Levbereg
Дед Морозище- отморозище)). Приколист. Так шутить нужно уметь.
13:45
Эрмин
Нет у него бороды. А у нас команды.
13:42
Andre_Saratov
Усы уже брили.
13:31
Andre_Saratov
Он играет наверняка!
13:30
Критик
Ну, а я тогда, будучи мужчиной, рожу!
13:26
#78 Blinoff
Хитрый, знает, что ни чем не рискует...
13:23