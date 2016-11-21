Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России выиграет чемпионат мира-2018

Всероссийский Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России победит на чемпионате мира-2018. При этом Дед Мороз пообещал, что, хотя сам он ярый болельщик, помогать футболистам, используя волшебство, не будет.

– Вместе с миллионами россиян я следил за футбольными баталиями этим летом, – цитирует ТАСС Деда Мороза. – Так вот, я объединю две вещи. Часто пишут: Дедушка Мороз, интересно было бы на тебя посмотреть без бороды. Так вот, друзья, заявляю: если футбольная сборная России победит на чемпионате мира 2018 года, обещаю сбрить бороду.

Согласно олимпийским принципам, все должно быть честно! Поэтому я, когда шел на стадион, оставлял свой посох и брал российский флаг или какую-нибудь дуделку–свистелку, чтобы быть просто болельщиком.

Напомним, что матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.