13:09 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России выиграет чемпионат мира-2018

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Всероссийский Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России победит на чемпионате мира-2018. При этом Дед Мороз пообещал, что, хотя сам он ярый болельщик, помогать футболистам, используя волшебство, не будет.

– Вместе с миллионами россиян я следил за футбольными баталиями этим летом, – цитирует ТАСС Деда Мороза. – Так вот, я объединю две вещи. Часто пишут: Дедушка Мороз, интересно было бы на тебя посмотреть без бороды. Так вот, друзья, заявляю: если футбольная сборная России победит на чемпионате мира 2018 года, обещаю сбрить бороду.

Согласно олимпийским принципам, все должно быть честно! Поэтому я, когда шел на стадион, оставлял свой посох и брал российский флаг или какую-нибудь дуделку–свистелку, чтобы быть просто болельщиком.

Напомним, что матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3800236

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Разбанен досрочно

я в снегурку верю. но даже если она пообещает раздеться перед всей страной, этим кривоногим миллионерам все равно ничего не поможет.

14:59

sars882

вроде взрослые, а в Деда Мороза верите

14:54

James Gang

Дедушку зовут Газзаев?

14:26

lev48

Шутка совсем не к месту.Во-первых,до этого события надо дожить,ведь впереди ещё более полутора года,а во-вторых,даже если ты лишишься бороды,то человечество от этого никак не пострадает,а вот если наступит конец света в случае выигрыша сборной России ЧМ18,то наступит конец земной цивилизации.

14:24

Ботаникум

Вот если бы Дед Газззззай пожертвовал бы "ЧЛЕНСТВОМ" при таком исходе ЧМ-2018!!!!!!! А тут какая-то БОРОДА и та ИЗ ВАТЫ!?.......

14:16

Termin79

Выдал бы внучку замуж)))

14:00

spetrov

Всего лишь? :) Событие настолько возможное, что можно было бы пообещать и чего-нибудь поувесистей. :)

13:55

Levbereg

Дед Морозище- отморозище)). Приколист. Так шутить нужно уметь.

13:45

Эрмин

Нет у него бороды. А у нас команды.

13:42

Andre_Saratov

Усы уже брили.

13:31

Andre_Saratov

Он играет наверняка!

13:30

Критик

Ну, а я тогда, будучи мужчиной, рожу!

13:26

#78 Blinoff

Хитрый, знает, что ни чем не рискует...

13:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ