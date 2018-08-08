Бывший врач сборной России: "У Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков, считает, что 22-летний хавбек и "Монако" Александр Головин восстановится к сентябрьским матчам нашей национальной команды – в Лиге наций с Турцией (7-е) и товарищескому с Чехией (10-е). Сегодня полузащитник получил травму голеностопа во время тренировки в клубе, по его словам, на реабилитацию уйдет 3-4 недели.

- Если Головин говорит, что операция не потребуется, значит, что связки не разорваны, возможно речь идет о микронадрыве, - сказал Васильков. - Если анатомическая целостность связок сохранена, то можно вернуться в строй и раньше, чем через месяц. Это очень распространенное повреждение в футболе, но у каждого оно индивидуально. Есть все шансы, что Александр успеет подойти к сентябрьским встречам сборной, но играть будет в специальном фиксаторе. (Никита АРМАНД)