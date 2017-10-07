Анатолий Бышовец: "Меня смущает оборона сборной России"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что участие восьми иностранцев "Зенита" в матче Лиги Европы легко объяснить. По его словам, сине-бело-голубые хотели достичь максимального результата в матче против "Реал Сосьедад" (3:1).

– Как отнеслись к недавней дискуссии в Кремле о восьми иностранцах в "Зените", двух гражданах России и одном вратаре в матче Лиги Европы?

– Такой состав – нормальное явление, когда мы имеем в виду работу на максимальный результат. То, что Владимир Владимирович Путин так отреагировал, говорит о главном – защите своих интересов. Я с первых дней был за лимит, благодаря этому появились Кокорин, Смолов, Миранчуки... А Кузяев – это же настоящее откровение!

– Черчесов идет верным курсом?

– Невозможно не ошибаться. Скажем, со списком кандидатов в целом можно согласиться. Но мне пока не хочется говорить об одной проблеме. И если мои опасения подтвердятся в игре с Кореей, придется вносить коррективы.

– Речь о центре обороны?

– Да. Меня смущает именно эта линия. (Сергей ЕГОРОВ)

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