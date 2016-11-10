Валерий Масалитин: "Суд может вынести приговор Еременко сроком на два года"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не исключил, что полузащитник армейцев и сборной Финляндии Роман Еременко будет вынужден завершить карьеру. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело хавбека, который был на месяц отстранен от футбола.

- По игре ЦСКА видно, что без Еременко они попали в неприятную ситуацию. Это большая потеря. Думаю, суд может вынести приговор сроком на два года. Ему уже 29 и через пару лет будет очень тяжело вернуться в строй. Возможно, на этой печальной ноте Роман Еременко завершит карьеру.

На сегодняшний день, равноценно заменить Еременко мог бы только Дзагоев. Но так как он травмирован, большой вопрос, кто заменит самого Алана… Если армейцы все же хотят включиться в гонку за лидерство, то им нужно срочно искать усиление. Можно вернуть Витинью, например или выпускать на поле молодежь. (Любовь КОНЯЕВА)