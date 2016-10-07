09:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КДК УЕФА уведомление о Еременко"

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0
19

Директор ПФК ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов разъяснил "СЭ" ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника армейцев Романа Еременко. Он подчеркнул, что хавбек в ближайшее время не будет комментировать произошедшее.

– ЦСКА, как и футбольная ассоциация Финляндии, действительно получил от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении футболиста Романа Еременко на 30 дней, - сказал Аксенов. - До выяснения всех обстоятельств дела дополнительных комментариев ни клуб, ни игрок давать не будут. Заседание Дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза по сути вопроса состоится в течение месяца. (Вячеслав КОРОТКИН)

УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (19)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dimario

Не, Рубин тут не при чем, уже с ним разобрались за переход Еременко. ГенДир Рубина отписался в новостях видать и вправду допинг. Или какое-то очень недисциплинированное поведение в сборной. Хотя что тут может быть - давно бы всплыло в СМИ.

10:47

GerychZ ✯

Krasin - Да хафно вопрос, дружище, просто почаще чем обычно в судейскую заносить будете и всё будет пучком..))

10:33

Helicopter

Прическа реально все портит. Ждем оф. информации.

10:30

alexvi

А президент Рубина провел встречу с главой УЕФА:))

10:27

aloveku

санкции за неподобающий дисциплинированному спортивному человеку вид. Стричься надо ровнее!

10:27

Krasin

Вот как тут в ЛЧ побеждать, если скоро 11-ти человек будет не набрать на матч: Акинфеев травмировался, Помазун (второй вратарь) прооперирован, Дзагоев, Головин, Цауня травмированы, а Еременко до кучи отстранили!! Жесть. Остался один слабый вратарь Чепчугов и несколько полевых игроков, из которых никто не умеет забивать голы. Так то, конечно, ЦСКА - действующий Чемпион России, стадион новый построили. Но нынешний сезон пока слишком строго начался. Видимо в этом сезоне шея немного отдохнёт от золотых медалей, которые сыпались последние годы.

10:24

Антиконь .

В декабре 2009 игнашка с березой одним матчем отделались!!! А чем сейчас ерему откупить??? - У пана атамана нэма золотого запасу!!!

10:13

fireman32

За переход из Рубина в ЦСКА получил он дискву.

10:13

эдпитер

А чемпион-то липовый!))))) Отдать чемпионство Ростову!!!!!!)))

10:10

Антиконь .

Шеф, всё пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает… я убью его, я вам…!!!

10:09

erik.karnizov

ДОПИНГ, пробу В вскроют и 30 дней превратятся в 2 года

10:09

Тот самый Зануда

Иван Грозный====Сако из Ливера тоже на месяц за допинг отстраняли - жирок свой он чем-то не тем сжигал.Правда негра оправдали потом.

10:08

Айсберг

Похоже кому то аукнулось гнобление Егора бромонтаном. Подождем месяц.

10:05

Иван Грозный

причем здесь допинг? за него на 30 дней не отстраняют. Рупин денег хочет.

10:05

Felix BARSA

Аукнется Гинеру проверка Ростова на мельдоний,наши то чистыми оказались,а армейцы,судя по всему,балуются допингом,не хватает уже мощи обыгрывать,вот и начали попадаться! Ждем продолжения .....

10:03

Alex1507

Допингом балуемся?

10:02

А380726

Допинг

10:00

Dimario

кто знает, что там за ЧП произошло? В грубой форме отказался играть за сборную Финляндии?

09:58

masson

Ситуация сильно напоминает осень 2013г., тогда было пол состава в лазарете, проиграли 4 игры подряд, в тч. свиньям 0:3. Но выкарабкались и весной, одержав знаменитые 10 побед подряд, стали чемпионами! Но сейчас похоже все серьезнее....

09:49

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ