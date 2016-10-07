Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КДК УЕФА уведомление о Еременко"

Директор ПФК ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов разъяснил "СЭ" ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника армейцев Романа Еременко. Он подчеркнул, что хавбек в ближайшее время не будет комментировать произошедшее.
– ЦСКА, как и футбольная ассоциация Финляндии, действительно получил от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении футболиста Романа Еременко на 30 дней, - сказал Аксенов. - До выяснения всех обстоятельств дела дополнительных комментариев ни клуб, ни игрок давать не будут. Заседание Дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза по сути вопроса состоится в течение месяца. (Вячеслав КОРОТКИН)
УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"
Dimario
Не, Рубин тут не при чем, уже с ним разобрались за переход Еременко. ГенДир Рубина отписался в новостях видать и вправду допинг. Или какое-то очень недисциплинированное поведение в сборной. Хотя что тут может быть - давно бы всплыло в СМИ.
10:47
GerychZ ✯
Krasin - Да хафно вопрос, дружище, просто почаще чем обычно в судейскую заносить будете и всё будет пучком..))
10:33
Helicopter
Прическа реально все портит. Ждем оф. информации.
10:30
alexvi
А президент Рубина провел встречу с главой УЕФА:))
10:27
aloveku
санкции за неподобающий дисциплинированному спортивному человеку вид. Стричься надо ровнее!
10:27
Krasin
Вот как тут в ЛЧ побеждать, если скоро 11-ти человек будет не набрать на матч: Акинфеев травмировался, Помазун (второй вратарь) прооперирован, Дзагоев, Головин, Цауня травмированы, а Еременко до кучи отстранили!! Жесть. Остался один слабый вратарь Чепчугов и несколько полевых игроков, из которых никто не умеет забивать голы. Так то, конечно, ЦСКА - действующий Чемпион России, стадион новый построили. Но нынешний сезон пока слишком строго начался. Видимо в этом сезоне шея немного отдохнёт от золотых медалей, которые сыпались последние годы.
10:24
Антиконь .
В декабре 2009 игнашка с березой одним матчем отделались!!! А чем сейчас ерему откупить??? - У пана атамана нэма золотого запасу!!!
10:13
fireman32
За переход из Рубина в ЦСКА получил он дискву.
10:13
эдпитер
А чемпион-то липовый!))))) Отдать чемпионство Ростову!!!!!!)))
10:10
Антиконь .
Шеф, всё пропало, все пропало!!! Гипс снимают, клиент уезжает… я убью его, я вам…!!!
10:09
erik.karnizov
ДОПИНГ, пробу В вскроют и 30 дней превратятся в 2 года
10:09
Тот самый Зануда
Иван Грозный====Сако из Ливера тоже на месяц за допинг отстраняли - жирок свой он чем-то не тем сжигал.Правда негра оправдали потом.
10:08
Айсберг
Похоже кому то аукнулось гнобление Егора бромонтаном. Подождем месяц.
10:05
Иван Грозный
причем здесь допинг? за него на 30 дней не отстраняют. Рупин денег хочет.
10:05
Felix BARSA
Аукнется Гинеру проверка Ростова на мельдоний,наши то чистыми оказались,а армейцы,судя по всему,балуются допингом,не хватает уже мощи обыгрывать,вот и начали попадаться! Ждем продолжения .....
10:03
Alex1507
Допингом балуемся?
10:02
А380726
Допинг
10:00
Dimario
кто знает, что там за ЧП произошло? В грубой форме отказался играть за сборную Финляндии?
09:58
masson
Ситуация сильно напоминает осень 2013г., тогда было пол состава в лазарете, проиграли 4 игры подряд, в тч. свиньям 0:3. Но выкарабкались и весной, одержав знаменитые 10 побед подряд, стали чемпионами! Но сейчас похоже все серьезнее....
09:49