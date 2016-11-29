Решение о судьбе Слуцкого в ЦСКА пока не принято

По данным "СЭ", ЦСКА и Леонид Слуцкий пока не приняли решения по поводу того, продолжит ли главный тренер свою работу в армейском клубе. Скорее всего, стороны проведут переговоры на эту тему в декабре, после того как команда уйдет в отпуск. При этом действительно существует вероятность, что Слуцкий покинет красно-синих, с которыми он трижды выигрывал чемпионат России. Однако не исключен и вариант, при котором специалист продолжит трудиться в ЦСКА. Многое, в частности, будет зависеть от планов клуба по комплектованию и дальнейшей стратегии развития, а также от результатов заключительных матчей в 2016 году.

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