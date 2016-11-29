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Решение о судьбе Слуцкого в ЦСКА пока не принято

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По данным "СЭ", ЦСКА и Леонид Слуцкий пока не приняли решения по поводу того, продолжит ли главный тренер свою работу в армейском клубе. Скорее всего, стороны проведут переговоры на эту тему в декабре, после того как команда уйдет в отпуск. При этом действительно существует вероятность, что Слуцкий покинет красно-синих, с которыми он трижды выигрывал чемпионат России. Однако не исключен и вариант, при котором специалист продолжит трудиться в ЦСКА. Многое, в частности, будет зависеть от планов клуба по комплектованию и дальнейшей стратегии развития, а также от результатов заключительных матчей в 2016 году.

В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе //
После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Красноармеец К

В сложившейся ситуации Гришин идеальный вариант. Для меня так приоритетный! Молодежь к составу подтянет. ДА и успехи у него имеются. Хотелось бы посмотреть.

19:57

spetrov

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19:47

spetrov

На Песках пока на подтвердили - решение не принято. Не то, что про Гаттузо в свое время. :)

19:47

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