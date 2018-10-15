Мама Кокориных: "Убейте нас, но не надо закрывать от общества"

Светлана, мать Александра и Кирилла Кокориных, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" назвала себя самым несчастным человеком на свете.

- Я осталась самым несчастным человеком на свете. Мои ребята - не подонки, которыми их пытаются выставить, - сказала Светлана. - Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними (Александром и Кириллом. - Прим. "СЭ"), подойдите и ударьте нас всех. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Убейте нас, но не надо закрывать от общества.

11 октября братья Кокорины были арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря. Наказание футболисты отбывают в "Бутырке". Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, за что можно получить тюремный срок.

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