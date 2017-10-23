Игорь Шалимов: "Давление присутствует, и это неприятно, но не настолько, чтобы мы опустили руки"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда не собирается опускать руки из-за давления, которое на нее оказывается. Он также добавил, что руководство клуба все держит под контролем.

– У вас с командой пока не получается. Как вы переносите давление?

– Давление присутствует, и это, конечно, неприятно, но не настолько, чтобы мы опустили руки и сказали, все пропало, – сказал Шалимов. – Есть работа и тренировки. Надо зарабатывать очки.

– Со стороны руководства команды чувствуете доверие?

– Оно все держит под контролем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, "Краснодар" проиграл четыре матча подряд в премьер-лиге, не забив при этом ни одного гола.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"