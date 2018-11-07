Федун вернулся в Москву

Как стало известно "СЭ", владелец "Спартака" Леонид Федун вернулся в российскую столицу после двухнедельных каникул за рубежом. Не исключено, что завтра председатель совета директоров красно-белых посетит домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс", который состоится на "Открытие Арене" в 21.00 по московскому времени.

Эта игра, судя по всему, станет одной из двух последних для Рауля Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака". После гостевой встречи 14-го тура РПЛ с "Уфой", намеченной на воскресенье, 11 ноября, испанца должен сменить Олег Кононов. Он будет работать без приставки "и.о.". (Дмитрий Сомов)

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