Арбитры чемпионата России: минус Николаев. Кто еще не вызван на сбор судей премьер-лиги

Определились участники сбора судей премьер-лиги, которые с 4 по 14 февраля будут готовиться в Турции ко второй части сезона. В общей сложности приглашены 18 арбитров и 32 ассистента.

В их число не вошли Алексей Николаев (Москва) и Роман Галимов (Улан-Удэ). Рекордсмену по числу матчей в чемпионатах России (226), как и его более молодому коллеге, предложено пройти сбор судей, планирующихся для работы на играх первого дивизиона. Он состоится с 6 по 22 февраля на Кипре.

Николаев давно не судил игры российских соревнований. Официальная причина: не сдал тесты по физподготовке. К ней, как говорят в кулуарах, добавляется неофициальная: личные разногласия с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. А Галимов, судя по всему, понижен в ранге из-за матча 22-го тура первенства России "Тамбов" – "Армавир" (0:1), после которого к нему были претензии по качеству судейства.

Вообще нет в списках судей, вызванных на эти два сбора, москвича Игоря Федотова, достаточно опытного рефери, в активе которого шесть десятков матчей в премьер-лиге.

От работы в чемпионате России пока отстранены ассистенты Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Дмитрий Колосков (Уфа). Похоже, завершена карьера Алексея Лебедева (Санкт-Петербург): сначала он не попал в список арбитров ФИФА, теперь остался без работы в премьер-лиге и первом дивизионе. Основная причина: несдача тестов по физподготовке.

Общий список арбитров, которые, возможно, будут обслуживать игры второй части чемпионата России-2018/19, выглядит так: Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Иван Сиденков (все – Санкт-Петербург), Алексей Еськов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов (все – Москва), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Николай Волошин (Смоленск), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Евгений Турбин (оба – Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Сухой (Люберцы). (Александр Бобров)