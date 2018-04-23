Александр Егоров: "Нецензурные выражения после матча "Анжи" – "Урал" принадлежат Кадиеву"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал имя человека, чьи бранные слова попали в эфир телеканала "Наш футбол" в то время, когда флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов. По словам Егорова, матерные слова, как и предполагал "СЭ", принадлежат президенту "Анжи" Осману Кадиеву.

– Нецензурные выражения принадлежат Кадиеву, – сказал Егоров. – Мы передаем документы в КДК, а дальше все пойдет в Комитет по этике.

Ранее "СЭ" сообщал, что "этики" пока не получали обращения с просьбой дать оценку действиям Кадиева.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?" (Андрей СИЗЯКИН)

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