Александр Тарханов: "Даже не слышал, что кто-то ругался у меня за спиной. Дал интервью - и ушел"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что не видел человека, который позволил себе нецензурную брань в то время, когда специалист давал послематчевое флеш-интервью в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата России Каспийске с "Анжи" (1:0). При этом Тарханов отметил, что хавбек его команды Эрик Бикфалви не находился в положении "вне игры" в момент приема мяча перед своим голом.

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе – старший тренер Арсен Акаев. Махачкалинцы полагают, что в результативной атаке Бикфалви в момент паса Петрюса Бумаля был в офсайде, который не зафиксировал ассистент арбитра Шаламберидзе.

– Если честно, даже не видел и не слышал, что кто-то у меня за спиной ругался, – сказал Тарханов. – Я быстро дал интервью и пошел на пресс-конференцию.

– Получается, даже не знаете, кто матерился?

– Нет, не интересовался.

– Хозяева были недовольны тем, что засчитали гол Бикфалви.

– Я хорошо видел этот момент, так как как раз находился на линии в момент эпизода. Бикфалви не находился в положении "вне игры", так что его мяч засчитан верно.

В воскресенье и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что виновники инцидента с бранью в Каспийске установлены, а все соответсвующие документы будут переданы в Контрольно–дисциплинарный комитет РФС в понедельник. (Павел ГУРЕВИЧ)

Гол "Урала" засчитан верно. Вот подтверждение