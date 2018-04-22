Александр Тарханов: "Даже не слышал, что кто-то ругался у меня за спиной. Дал интервью - и ушел"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что не видел человека, который позволил себе нецензурную брань в то время, когда специалист давал послематчевое флеш-интервью в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата России Каспийске с "Анжи" (1:0). При этом Тарханов отметил, что хавбек его команды Эрик Бикфалви не находился в положении "вне игры" в момент приема мяча перед своим голом.
После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе – старший тренер Арсен Акаев. Махачкалинцы полагают, что в результативной атаке Бикфалви в момент паса Петрюса Бумаля был в офсайде, который не зафиксировал ассистент арбитра Шаламберидзе.
– Если честно, даже не видел и не слышал, что кто-то у меня за спиной ругался, – сказал Тарханов. – Я быстро дал интервью и пошел на пресс-конференцию.
– Получается, даже не знаете, кто матерился?
– Нет, не интересовался.
– Хозяева были недовольны тем, что засчитали гол Бикфалви.
– Я хорошо видел этот момент, так как как раз находился на линии в момент эпизода. Бикфалви не находился в положении "вне игры", так что его мяч засчитан верно.
В воскресенье и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что виновники инцидента с бранью в Каспийске установлены, а все соответсвующие документы будут переданы в Контрольно–дисциплинарный комитет РФС в понедельник. (Павел ГУРЕВИЧ)
Был я тут
Да врет Тарханов, зачем вы ему такие вопросы задаете? Все же видели интервью в подтрибунном помещении, эти крики были громче чем речь самого Тарханова. Да и видно было - всё он прекрасно слышит. Не помню точно - но он даже после этого сказал что гол - чистый. Никогда он ни на кого не укажет, мужик тертый, и "правила" знает. Он ещё хочет и дальше работать. Нафиг ему лишние проблемы?
13:35
Serenky25
А этот "лингвист"случаем не старший тренер Арсен Акаев? Я удивляюсь как он в разгрузке с гранатами и автоматом на поле не выбежал.
13:26
баламошка
Видимо специально для Тарханова уже угнали какую-нибудь иномарку и торжественно подарили, чтобы молчал)
12:23
Komendant1
Лукавит Александр Федорович. От страха даже пригнулся, и глаза "забегали".
12:08
Edmundo.Baldivieso
Не слышал, но перепугался))) См. видео.
12:01