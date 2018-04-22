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Александр Тарханов: "Даже не слышал, что кто-то ругался у меня за спиной. Дал интервью - и ушел"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал, что не видел человека, который позволил себе нецензурную брань в то время, когда специалист давал послематчевое флеш-интервью в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата России Каспийске с "Анжи" (1:0). При этом Тарханов отметил, что хавбек его команды Эрик Бикфалви не находился в положении "вне игры" в момент приема мяча перед своим голом.

 
Суббота. Каспийск. &quot;Анжи&quot; - &quot;Урал&quot; - 0:1. Гости добились победы, а после игры кто-то агрессивно предъявлял претензии - судьям?"Анжи" - "Урал": поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе – старший тренер Арсен Акаев. Махачкалинцы полагают, что в результативной атаке Бикфалви в момент паса Петрюса Бумаля был в офсайде, который не зафиксировал ассистент арбитра Шаламберидзе.

– Если честно, даже не видел и не слышал, что кто-то у меня за спиной ругался, – сказал Тарханов. – Я быстро дал интервью и пошел на пресс-конференцию.

– Получается, даже не знаете, кто матерился?

– Нет, не интересовался.

– Хозяева были недовольны тем, что засчитали гол Бикфалви.

– Я хорошо видел этот момент, так как как раз находился на линии в момент эпизода. Бикфалви не находился в положении "вне игры", так что его мяч засчитан верно.

В воскресенье и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что виновники инцидента с бранью в Каспийске установлены, а все соответсвующие документы будут переданы в Контрольно–дисциплинарный комитет РФС в понедельник. (Павел ГУРЕВИЧ)

Гол "Урала" засчитан верно. Вот подтверждение

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Был я тут

Да врет Тарханов, зачем вы ему такие вопросы задаете? Все же видели интервью в подтрибунном помещении, эти крики были громче чем речь самого Тарханова. Да и видно было - всё он прекрасно слышит. Не помню точно - но он даже после этого сказал что гол - чистый. Никогда он ни на кого не укажет, мужик тертый, и "правила" знает. Он ещё хочет и дальше работать. Нафиг ему лишние проблемы?

13:35

Serenky25

А этот "лингвист"случаем не старший тренер Арсен Акаев? Я удивляюсь как он в разгрузке с гранатами и автоматом на поле не выбежал.

13:26

баламошка

Видимо специально для Тарханова уже угнали какую-нибудь иномарку и торжественно подарили, чтобы молчал)

12:23

Komendant1

Лукавит Александр Федорович. От страха даже пригнулся, и глаза "забегали".

12:08

Edmundo.Baldivieso

Не слышал, но перепугался))) См. видео.

12:01

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