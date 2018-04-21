"Анжи" - "Урал". Интервью Тарханова после матча прервал поток нецензурной брани

Флеш-интервью главного тренера "Урала" Александр Тарханов после победы над "Анжи" в гостевом матче 27-го тура чемпионата России (1:0) было сорвано из-за бурного выяснения отношений за кадром. Специалист успел подчеркнуть, что игра носила напряженный характер, в том числе и для судей, после чего включение было прервано.

– Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, "Анжи" вылезает с предпоследнего места. Напряжение было сильнейшее. В том числе и для судейства. Судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, – сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол".

Часть слов во время флеш-интервью Тарханова была заглушена потоком нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не стало известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, вне игры не видел?"

Игру в Каспийске обслуживал главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ему помогали Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва).

После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей "Анжи", в том числе старший тренер Арсен Акаев. Скорее всего, причиной стал момент с голом Эрика Бикфалви на 84-й минуте - махачкалинцы могли посчитать, что в результативной атаке автор забитого мяча в момент паса Петрюса Бумаля оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Шаламберидзе. Экспертное мнение об этом эпизоде - здесь.

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