Алан Дзагоев: "Если после чемпионата мира-2018 предложений не поступит, думать о переезде в Европу не буду"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отметил, что у него пропадает мотивация уехать в один из европейских чемпионатов. По его словам, в клуб не поступало ни одного предложения о переходе.

- Есть ли мотивация уехать в Европу? Мотивация есть, но с каждым годом она уменьшается, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Сколько игр я уже провел в Лиге чемпионов? Я понимаю, что этот уровень вытяну. Я был готов уехать, но так получилось, что конкретных предложений не было. Я отыграю чемпионат мира-2018, если предложений не будет, то и думать об этом уже не буду.