Агент: "Предложений от "Зенита" или "Краснодара" по Ингасону не поступало"

Бьярки Гуннлаугссон, официальный представитель защитника "Ростова" Сверрира Ингасона, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что к 25-летнему игроку сборной Исландии проявляют интерес "Зенит" и "Краснодар". По информации "Невских новостей", "Ростов" потребует за Ингасона около 3 миллионов евро.

– "Зенит" и "Краснодар"? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону, - сказал Гунллаугссон. – Однако как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с "Ростовом", то с другим клубом. Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции.

В этом розыгрыше РПЛ Ингасон провел 17 матчей и забил 2 гола. Срок его контракта с "Ростовом" рассчитан до лета 2020 года. (Игорь Новиков)

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