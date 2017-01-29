21:34 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" провел первую тренировку в полном составе

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"Зенит"​ на сборе в Испании провел первую тренировку в полном составе, информирует официальный сайт клуба. Занятие продолжалось около полутора часов и началось с традиционной разминки. Затем команда провела серию квадратов, двусторонок на удержание мяча и беговых упражнений.

Завтра утром команда получит небольшой отдых, а вечером продолжит работу на сборах. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/29/gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii-komanda-provela-pervuyu-trenirovku-v-polnom-sostave/

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