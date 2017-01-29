"Зенит" провел первую тренировку в полном составе

"Зенит"​ на сборе в Испании провел первую тренировку в полном составе, информирует официальный сайт клуба. Занятие продолжалось около полутора часов и началось с традиционной разминки. Затем команда провела серию квадратов, двусторонок на удержание мяча и беговых упражнений.

Завтра утром команда получит небольшой отдых, а вечером продолжит работу на сборах. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".