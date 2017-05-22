"Зенит" отправится на сбор в Австрию 15 июня

Игроки и тренеры "Зенита" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Планируется, что питерцы начнут подготовку к сезону-2017/18 через три недели – 13 и 14 июня команда проведет медицинский осмотр, а 15 июня – отправится в Австрию на первый предсезонный сбор.

Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба отправятся в расположение сборной России, которая с 26 мая по 3 июня проведет сборы в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Кроме того, днем 25 мая будет объявлен расширенный список сборной Португалии, на попадание в который претендуют Данни и Луиш Нету.

О товарищеских матчах на первых тренировочных сборах будет объявлено позже.