"Зенит" отправится на сбор в Австрию 15 июня. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" отправится на сбор в Австрию 15 июня

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Игроки и тренеры "Зенита" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Планируется, что питерцы начнут подготовку к сезону-2017/18 через три недели – 13 и 14 июня команда проведет медицинский осмотр, а 15 июня – отправится в Австрию на первый предсезонный сбор.

Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба отправятся в расположение сборной России, которая с 26 мая по 3 июня проведет сборы в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Кроме того, днем 25 мая будет объявлен расширенный список сборной Португалии, на попадание в который претендуют Данни и Луиш Нету.

О товарищеских матчах на первых тренировочных сборах будет объявлено позже.

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Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15552

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Выходит что и 22 июня бамжы там будут?

14:57