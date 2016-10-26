Зе Луиш и Глушаков тренируются, Промес - нет

Нападающий "Спартака" Зе Луиш и полузащитник Денис Глушаков приступили к работе в составе команды, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В среду они вышли на тренировку красно-белых в Тарасовке, правда оба работали по облегченной программе.

При этом форвард Квинси Промес, получивший травму в сборной Голландии, на поле не появился - он по-прежнему занимается индивидуально.

Напомним, что у Зе Луиша повреждение связок колена, которое он получил в игре с "Ростовом" (1:0). Он уже пропустил встречу с "Уралом" (1:0). Ранее сообщалось, что его участие в игре с ЦСКА маловероятно.

Промес из-за повреждения, полученного в матче отборочного турнира ЧМ против Франции, пропустил уже две встречи, но, как отмечалось до этого, должен успеть восстановиться к дерби с армейцами.

Глушаков пропустил предыдущую игру с "Уралом" (1:0) из-за ушиба бедра, которое он получил на тренировке 21 октября. По всей видимости, игрок сможет сыграть с ЦСКА.

С Глушаковым ситуация странная. Он вышел на тренировку в отличном настроении, как следует утепленный. "Не все же мне в бассейне сидеть!", - сказал он. Но минут через 10 он ушел с поля, бросив, правда, на ходу: "Я еще вернусь".

Глушаков ушёл с поля, правда со словами "я ещё вернусь". Зе Луиш лупит по воротам – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 26 октября 2016 г.