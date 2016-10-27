Юрий Первак: "Рано короновать "Спартак"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак в интервью "Известиям" выразил мнение, что красно-белые в нынешнем сезоне выглядят сильнее, чем в прошлом. При этом, по словам Первака, короновать "Спартак" пока рано.

– Мне нравится, как в нынешнем розыгрыше чемпионата России играет "Спартак", – подчеркнул Первак. – Очевидно, красно-белые выглядят куда лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно чего-то в игре команды не хватает. Была неудачная серия из трех поражений, после которых последовали две победы подряд с минимальным счетом 1:0. От "Спартака" всегда ждешь более убедительной, уверенной игры и результата. Нравится, как управляет командой Массимо Каррера. Примечательно, что он стал главным тренером, выйдя из статуса помощника, ассистента. В футболе немало таких примеров – многие великие тренеры начинали свою карьеру в качестве помощников, работая в штабе с более опытными специалистами. Не могу многого сказать о Каррере, так как не слишком хорошо знаком с ним и его профессиональной деятельностью. Но, как говорится в таких случаях, – результат на табло. "Спартак" идет на первом месте, показывает неплохой футбол и имеет очень хорошие шансы на успешный исход противостояния со своим главным и самым принципиальным соперником – ЦСКА. У армейцев сейчас довольно проблемный период: дисквалификация Романа Еременко, травма Алана Дзагоева, неудачная серия игр, давление на Леонида Слуцкого со стороны болельщиков и футбольных экспертов – все это может сыграть с ними злую шутку.

Короновать красно-белых рано, – продолжил Первак. Даже если "Спартак" обыграет ЦСКА в предстоящем дерби, это – не повод говорить о чемпионстве в этом сезоне. Подобные разговоры возникают каждый год, но я их не разделяю. Впереди много матчей, и все уже привыкли к тому, что "Спартак" постоянно лихорадит, у команды отсутствует стабильность. Дай Бог, чтобы в этом сезоне все сложилось иначе. Красно-белым уже пора устроить настоящий праздник своим болельщикам. Ведь их миллионы – огромная армия!