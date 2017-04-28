Владислав Безбородов: "Питерская прописка? Встречаются красные, зеленые, желтые или синие – мне все равно"

Арбитр Владислав Безбородов перед матчем 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" отметил, что его не интересует, из каких городов играют команды. По словам рефери, он спокойно воспринял назначение на это дерби.

– Как восприняли назначение на дерби?

– Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой – идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.

– Вы человек с питерской пропиской – принцип нейтральности соблюден или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь "Зенит" продолжает погоню за лидерами.

– Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды – и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие – мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полное интервью Владислава Безбородова