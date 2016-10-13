Виктор Булатов: "Травма у Промеса? Каррера что-нибудь придумает!"

Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов поделился мнением о потери командой ведущего игрока Квинси Промеса. Матч между "Спартаком" и "Ростовом", состоится 15 октября на стадионе "Открытие Арена".

– Промес – лидер "Спартака", такая потеря весьма масштабна, тем более, перед предстоящей встречей с "Ростовом", - сказал Булатов. - В настоящее время у красно-белых нет равноценной замены Квинси. Наверняка, Массимо Каррера разберется в сложившийся ситуации, придумает варианты замены. У него есть Зобнин, Ананидзе. "Спартак" – классная команда и она не должна страдать из-за потери одного, пусть даже и такого талантливого футболиста. (Любовь КОНЯЕВА)