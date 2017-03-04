Валерий Масалитин: "Каждый день нарушают ПДД, а докопались до Кокорина"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин встал на защиту нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе.

– Вы на стороне Луческу, который, несмотря на всю шумиху вокруг Кокорина, взял и выпустил его с первых минут?

– Да. Скандал вокруг форварда раздут! Каждый день столько человек нарушают правила, на них составляют протоколы. А докопались почему-то до Кокорина. За Александром тянется какой-то шлейф. За малейший проступок его желтая пресса будет прибивать… Он сейчас находится под микроскопом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Масалитина