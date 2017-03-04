21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Каждый день нарушают ПДД, а докопались до Кокорина"

0
0
0
0
3

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин встал на защиту нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. 

– Вы на стороне Луческу, который, несмотря на всю шумиху вокруг Кокорина, взял и выпустил его с первых минут?

– Да. Скандал вокруг форварда раздут! Каждый день столько человек нарушают правила, на них составляют протоколы. А докопались почему-то до Кокорина. За Александром тянется какой-то шлейф. За малейший проступок его желтая пресса будет прибивать… Он сейчас находится под микроскопом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Масалитина

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Андрей133

Парочка потребителей желтой прессы тут же и отписалось

21:36

marksan

Как они надоели эти всё себе позволяющие!

21:33

INTER

потому что так называемое " лицо футбола " не должен быть быдлом и всепозволяющим

21:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ