Валерий Карпин: "Увольнение Луческу? Такое решение назревало"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что не удивлен увольнению Мирчи Луческу с поста главного тренера "Зенита". Напомним, что петербургский клуб завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в Лигу чемпионов.
– Увольнение Луческу? Об этом говорилось очень давно, чуть ли не с зимы, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор". – Прогресса весной никто не увидел, поэтому решение было принято. Правильно – не правильно, такое решение приняло руководство клуба. Три года без побед – такое решение назревало.
Slim Taller
"Три года без побед – такое решение назревало." Карпин,прошло меньше года а не три.И если что-то назревало,то зачем распродали сильнейших игроков?! Получается,что Луческу подставили.Когда приглашали - был один состав,приехал он уже на состав без сильнейших.И где усиление?!
21:41
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
причем тут три года и цыган? все в кучу.
20:42