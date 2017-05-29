Валерий Карпин: "Увольнение Луческу? Такое решение назревало"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что не удивлен увольнению Мирчи Луческу с поста главного тренера "Зенита". Напомним, что петербургский клуб завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в Лигу чемпионов.

– Увольнение Луческу? Об этом говорилось очень давно, чуть ли не с зимы, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор". – Прогресса весной никто не увидел, поэтому решение было принято. Правильно – не правильно, такое решение приняло руководство клуба. Три года без побед – такое решение назревало.