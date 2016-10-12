Участие Промеса в матче с "Ростовом" под вопросом

В среду футболисты "Спартака" собрались на подмосковной базе в Тарасовке в 10.30 утра. Спустя полчаса началось теоретическое занятие. А еще через тридцать минут красно-белые вышли на поле. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику. Под занавес практического урока главный тренер команды Массимо Каррера предложил команде сыграть в футбол. В общей сложности занятие продлилось полтора часа, информирует официальный сайт москвичей.

Отметим, что в расположение красно-белых из сборной Болгарии вернулся полузащитник Ивелин Попов. Для него тренировка носила восстановительный характер.

Вместе с основным составом работали игроки "Спартака-2": защитники Денис Кутин, Александр Пуцко, полузащитники Артем Самсонов, Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.

Что касается Квинси Промеса, который получил повреждение и был заменен на 16-й минуте матча сборной Голландии с французами, то он вернулся в Москву и сегодня прошел медобследование. У него сильный ушиб левой стопы. Решение об участии атакующего полузащитника в матче 10-го тура РФПЛ с "Ростовом" будет принято накануне или в день игры.