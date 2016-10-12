В среду футболисты "Спартака" собрались на подмосковной базе в Тарасовке в 10.30 утра. Спустя полчаса началось теоретическое занятие. А еще через тридцать минут красно-белые вышли на поле. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику. Под занавес практического урока главный тренер команды Массимо Каррера предложил команде сыграть в футбол. В общей сложности занятие продлилось полтора часа, информирует официальный сайт москвичей.
Отметим, что в расположение красно-белых из сборной Болгарии вернулся полузащитник Ивелин Попов. Для него тренировка носила восстановительный характер.
Вместе с основным составом работали игроки "Спартака-2": защитники Денис Кутин, Александр Пуцко, полузащитники Артем Самсонов, Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов.
Что касается Квинси Промеса, который получил повреждение и был заменен на 16-й минуте матча сборной Голландии с французами, то он вернулся в Москву и сегодня прошел медобследование. У него сильный ушиб левой стопы. Решение об участии атакующего полузащитника в матче 10-го тура РФПЛ с "Ростовом" будет принято накануне или в день игры.
Platinum1991
УЧАСТИЕ ПРОМЕСА В МАТЧЕ С "РОСТОВОМ" ПОД ВОПРОСОМ??? Каким вопросом??? Какая травма??? Это игра на публику с этой травмой! Промес будет играть как МИЛЕНЬКИЙ! Это я вам СТОПУДОВО гарантирую, а все остальные разговоры в пользу БЕДНОЙ и НЕСЧАСТНОЙ футбольной хитрости мед. работников Спартака! "ТРАВМА ПРОМЕСА?" Её НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! А что ЕСТЬ??? А есть элементарная футбольная хитрость ПРОМЕСА, который симулировал эту травму с расчётом избежать РАЗГРОМНОЙ критики за провальную игру с французами и поберечь силы для игры с Ростовом! А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ и никакая не сильная! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная ХИТРОСТЬ Промеса и я его за это не осуждаю! 1. Игра с Францией это вам не игра с белорусами, где Промес снял СЛИВКИ, получил прессу и показал игру! С французами такие голевые номера у Промеса УЖЕ не пройдут и Голландия проиграет. А кого будут винить? В том числе и Промеса! 2. Французы Промесу не дадут развернуться. И это он хорошо знает! Плюс игра в России с Ростовом - силы надо поберечь! А зачем сейчас Промесу рвать жилы! Он УЖЕ снял СЛИВКИ в игре с белорусами. Пусть остальные отдуваются с французами. Сам Промес получается здесь, в поражении, как вроде бы совсем НЕ ПРИЧЁМ и не виноват в плохой игре его сборной! Пустяковая травма и ОТМАЗКА от невразумительной игры с французами. 3. Камешки в огород Промеса уже никто не сможет кинуть, как это было до игры с белорусами! Промес отсидится за спинами остальных игроков сборной и никто его УЖЕ не сможет УПРЕКНУТЬ за плохую игру сборной с французами, потому что травма и вынужденная замена. А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Промес мог играть дальше, но решил СХИТРИТЬ и отсидеться за спинами остальных игроков! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю!
15:47
Талантливый
А вот "немытые бомжи" с Великим Спартаком вполне себе тягались! А "мокрое место" у свинок между ляшек осталось!)) )
15:41
Гаттузо зол!
свинята пытаются хитрить. Что делать. Все средства хороши, чтобы как-то тухлую ничейку зацепить в игре с более сильной командой.
15:40
Mermeland
Это очередная антиспартаковская акция. С минуты на минуту начнётся "информационное цунами".
15:36
РусланИ
ростов - это команда на сезон-другой. А Спартак всегда есть и будет. С Промесом и без.
15:18
ddf
Слабонервным болелам спартака просьба не смотреть игру, а то вселенский заговор увидите в обычной победе Ростова.
15:09
ddf
Промес сыграет, Ростов Победит не смотря на два пенальти в ворота Ростова, один из которых отобьет Джанаев.
15:07
coxo
закончится все как обычно серией пенальти в ворота ростова ведь псевдонародную команду обижают да к тому же московскую да под нефтяниками ходит куда нищему ростову тягаться с газпромовской дочкой зенитом и луколойловской вечно стенающей девушкой по имени спартак у нас в футболе уже дорулили до того,что сборная скоро команде инвалидов из бантустана проигрывать будет
14:47
Xen1um
Вопреки, не поперхнись слюнками
14:43
баламошка
Квинси жил, Квинси жив, Квинси будет жить!
14:43
Вопреки
Детский сад Роттенберговский и "семьи"... Бердынву по-фигу будет играть Промес или нет, так-что все ваши сюрпризы (накануне матча) просто смешны - все давно привыкли к вашим визгам и попыткам ввести в заблуждение тренерский штаб конкурентов. Даже если бы и была травма у симулянта вы его все-равно заставили бы на уколах играть. Стратеги убогие
14:40
вперёд Спартак!
Промес сыграет и забьёт!
14:32
МачоМэн
уволят карреру после поражения от ростова?
14:27