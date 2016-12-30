Тимощук не будет помогать Семаку в "Уфе"

По данным "СЭ", Анатолий Тимощук не войдет в тренерский штаб Сергея Семака в "Уфе". При этом не исключено, что украинец, ранее выступавший в составе "Зенита", станет помощником Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что Тимощук может заменить Семака в тренерском штабе сине-бело-голубых, если россиянин возглавит "Уфу".

Напомним, сегодня уфимцами было объявлено о назначении 40-летнего специалиста на должность главного тренера. Соглашение Семака рассчитано на полтора года с возможностью продления на один год.

Семак в "Уфе": Долгожданный