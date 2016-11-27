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"Терек" о судействе матча со "Спартаком": "Без комментариев"

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Пресс-служба "Терека" выложила видеоролик со спорными моментами в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1).

Ранее вице-президент клуба Хайдар Алханов заявил, что судья поединка Виталий Мешков симпатизировал московской команде. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский с этим мнением не согласился.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК

В первом моменте нужно было давать карточку нападающему за отмашку,а не Кутепову.

01:37

ЗЮК

pushgun,клоун,не позорься.

01:36

Don

pushgun, не плачь, всё пройдет)))

01:24

pushgun

Мешков имеет полное право зайти в кассу Спартака. Отсудил очень хорошо. У спартака такая честная победа 2 матч подряд. Они с судьями не работают. А тереку это наказание за договорняки.

01:02

Фуля

Да чё там дергаться. Всё уже решено.

01:00

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