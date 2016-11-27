"Терек" о судействе матча со "Спартаком": "Без комментариев"

Пресс-служба "Терека" выложила видеоролик со спорными моментами в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1).
Ранее вице-президент клуба Хайдар Алханов заявил, что судья поединка Виталий Мешков симпатизировал московской команде. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский с этим мнением не согласился.
No comments #ТерекСпартак pic.twitter.com/SxLenCroB1– FC Terek Grozny ⚽ (@fcterek) 26 ноября 2016 г.
ЗЮК
В первом моменте нужно было давать карточку нападающему за отмашку,а не Кутепову.
01:37
ЗЮК
pushgun,клоун,не позорься.
01:36
Don
pushgun, не плачь, всё пройдет)))
01:24
pushgun
Мешков имеет полное право зайти в кассу Спартака. Отсудил очень хорошо. У спартака такая честная победа 2 матч подряд. Они с судьями не работают. А тереку это наказание за договорняки.
01:02
Фуля
Да чё там дергаться. Всё уже решено.
01:00