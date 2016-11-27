"Терек" о судействе матча со "Спартаком": "Без комментариев"

Пресс-служба "Терека" выложила видеоролик со спорными моментами в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1).

Ранее вице-президент клуба Хайдар Алханов заявил, что судья поединка Виталий Мешков симпатизировал московской команде. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский с этим мнением не согласился.