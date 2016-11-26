22:50 26 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Хайдар Алханов: "Безобразное судейство. Мешков симпатизировал "Спартаку"

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Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов заявил, что судья матча 15-го тура между "Тереком" и "Спартаком" (0:1) Виталий Мешков симпатизировал московской команде. Он добавил, что грозненский клуб не будет подавать никаких жалоб на судейство.

– Это было безобразное судейство, – приводит "Р-Спорт" слова Алханова. – Пусть они в судейском комитете сами смотрят – обращаться, подавать протесты мы никуда не будем. Это просто мое мнение. Весь стадион сегодня выражал недовольство Мешковым – такого у нас давно не было. Я не утверждаю, что мы выиграли бы, если бы не действия судьи, но он не выполнял свои обязанности. Была видна симпатия к "Спартаку". И, наверное, не только у него сейчас она есть. Видимо, "Спартак" должен стать чемпионом в этом году..."

"Терек" о судействе: "Без комментариев" //
Будогосский не согласен с мнением Алханова по судейству матча "Терек" - "Спартак" //
Магомед Даудов: "Судья матча "Терек" - "Спартак" "красиво" сделал свою работу"

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Obl2007

Ну Вот ... А за что забанили ? За правду ?

01:51

Obl2007

Псы лают , а караван идет ...))) ВПЕРЕД , СПАРТАК !

01:48

Obl2007

pushgun=================Вот дурашка ))))))) Совсем жаба придушила ! Значит бомжей и коней не тащили и выигрывали они заслуженно ? А Спартак тащат к чемпионству ?????? Ну правда дурашка )))) А про 90-е - молчал бы уж ......

01:43

Don

pushgun, не плачь бедняга, все пройдет)))

01:28

Колдырь

Андрей К, ты от него не далеко ушел

01:28

pushgun

Помощь Спартаку была и отрицать это глупо. Выиграл бы Терек это вопрос. Но, шансов не проиграть было бы больше. Несколько опасных штрафных на ворота Спартака Мешков "просмотрел". А руководство Терека конечно удивлено, раньше то в Грозном судили по другому. Это вам обраточка за договорняк с Уралом. Спартаку тоже прилетит. Пока по нескольким играм впечатление, что Спартак тащат за уши почти как в 90-е.

01:25

Андрей Краснодарский

Во как поросята дружно судью защищают!!!

01:03

Колдырь

Какой-то овцебык комментарии дает

00:35

Птицuk

А что вы ещё ожидали услышать от Хайдара Минераловича? Что Терек проиграл по игре? :-)

00:34

onlywhitespartak

Алханов давай до свидания ) научись в футболе разбираться и с людьми разговаривать прежде чем какие то комментарии в прессе давать

00:27

Деметрио

Но это моё мнение, личное.

00:26

Деметрио

Глеб Вот Роши и получил карточку ПОСЛЕ(!!!) фола Кутепова, а Балай после того, когда его сбили и судья "вроде" не заметил. Я смотрел матч с нейтральной стороны, но в глаза бросалось нужное судейство...

00:25

Promesov

Да!!! А мне наоборот показалось, что Тереку подсуживали. Даже и не подумал бы так, если бы не прочитал здесь. Возникает невольный вопрос - а некий гражданин РФ Алханов (проживающий в Грозном, лицо кавказкой национальности) не пытается ли он раздуть бурю в стакане. Ведь как известно - "А сегодня не предвзято оценивать судейство не все могут. Вернее оценивать могут не только лишь все, мало кто может это делать".

00:24

fullerist

Алханов отвык, что судьи не свистят постоянно в пользу "Терека". Перефразируя "судья продажная", про него можно сказать "трепло дешевое"

00:23

van der sar

Бред,конечно! Судья не симпатизировал Тереку, значит он симпатизировал другой команде? Так получается? И потом: ни одного спорного момента, моментов-то у Терека почти и не было, Спартак в обороне сыграл на уровне. Судья отработал нормально, для судейства матч не сложный был.

00:19

Глеб

Деметрио Кто, например получил желтую вместо Кутепова? Балай свою желтую получил за откровенно грязный подкат в ноги Зобнину (и это его Мешков еще пожалел, должна была быть красная) Роши получил горчичник за споры с арбитром. Все. Больше никто из футболистов Терека карточек не получали. Так же судья в первом тайме не зафиксировал очевидный фол игрока Терека на Артеме Реброве из-за чего Терек едва не забил гол.

00:18

serg000111

ТЕРЕК проиграл! Были моменты забить у Терека? ДА! судья виноват? ДА! Кто виноват?

00:09

Деметрио

Глеб По первому эпизоду согласен. Но он и потом частенько фолил около штрафной, игроки Терека даже жёлтую вместо него получали.

00:09

199

Каждый раз,как Терек проиграет,на своём поле,так они недовольны. Берите пример с Ростова. Команду душат,но никто не жалуется. Потому ,что они сразу были готовы к такому судейству.У нас судят по понятиям. Не волнуйся Алханов - в этом сезоне в ЛЕ вас пустят.

00:07

Глеб

Деметрио За что Кутепову красную надо было показывать? Сверхгрубой игры не было, один на один игрок Терека не убегал. Срыв атаки - желтая максимум. А вот Балай должен был получать красную это факт

00:06

вперёд Спартак!

Судья продажная?)))))))))))))))))))))

00:02

Деметрио

Я с ним согласен. Кутепов не должен был заканчивать матч, красная карточка его "ждала". Балай потом не просто так Зобнина ударил по ногам, проверил реакцию судьи. Оп, есть...

00:02

Obl2007

Г-Н Алханов ! Научитесь достойно проигрывать .!.... Спартак ! С ЗАСЛУЖЕННОЙ победой !

00:00

vmelk416

То, что Терек играл отлично никто не отрицает, но это футбол, а не очко. Тереку удачи и успехов.

23:57 26 ноября

NRG

да-да обязательно должен!:)))

23:56 26 ноября

vmelk416

Он что "смотрел" матч с закрытыми глазами? Привык душить судей вместе со стадионом и диктором? Уймись и признай, может поумнеешь, хотя надежды слабые.

23:55 26 ноября

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Материалы других СМИ