Хайдар Алханов: "Безобразное судейство. Мешков симпатизировал "Спартаку"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов заявил, что судья матча 15-го тура между "Тереком" и "Спартаком" (0:1) Виталий Мешков симпатизировал московской команде. Он добавил, что грозненский клуб не будет подавать никаких жалоб на судейство.

– Это было безобразное судейство, – приводит "Р-Спорт" слова Алханова. – Пусть они в судейском комитете сами смотрят – обращаться, подавать протесты мы никуда не будем. Это просто мое мнение. Весь стадион сегодня выражал недовольство Мешковым – такого у нас давно не было. Я не утверждаю, что мы выиграли бы, если бы не действия судьи, но он не выполнял свои обязанности. Была видна симпатия к "Спартаку". И, наверное, не только у него сейчас она есть. Видимо, "Спартак" должен стать чемпионом в этом году..."

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