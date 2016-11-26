22:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Будогосский не согласен с мнением Алханова по судейству матча "Терек" - "Спартак"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не согласен с мнением вице-президента "Терека" Хайдара Алханова относительно работы арбитров на матче 15-го тура чемпионата России между грозненской командой и "Спартаком". После игры Алханов заявил, что Виталий Мешков симпатизировал московскому клубу.

- Я присутствовал на матче, - цитирует "Р-Спорт" Будогосского. - Скажем так, приехал в Грозный посмотреть футбол. У Хайдара Минераловича Алханова есть свое мнение по судейству, это его право. У меня мнение другое, которое с его мнением не совпадает. Говорю это как человек, который смотрел матч и немножко разбирается в судействе - за 49 лет в арбитраже я немножко научился в этом разбираться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161126/1112818657.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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