Таски горд играть за "Спартак"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:1) заявил, что ему очень нравится играть за красно-белых, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 30-летний футболист подчеркнул, что ни с какими турецкими клубами он переговоров не ведет.

- Правда, что вы покидаете "Спартак" после этого сезона? Турецкие СМИ вновь пишут об этом.

- Могу вас заверить – и говорю абсолютно искреннее, что ни с какими турецкими клубами переговоры не веду. Мне очень нравится находиться в "Спартаке", я горд играть за него. И рад, что мы сейчас близки к чемпионству. А в следующем году будем выступать в Лиге чемпионов.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"