Тарас Бурлак: "Снежками в меня не попали, успевал маневрировать"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (2:1) отметил, что главный тренер казанской команды Хави Грасия поздравил футболистов с успешной игрой и пожелал игрокам хорошего отпуска. Бурлак также добавил, что ему приходилось маневрировать между снежками, которые болельщики кидали на поле с трибун.

- Что главный тренер сказал в раздевалке?

- Поздравил с успешной игрой и пожелал хорошего отпуска. Будем работать дальше. Отрыв от четвертого места составляет пять очков. Это не так много. Плюс у нас неплохие позиции в Кубке России.

- Болельщики не мешали сегодня играть? Они кидали снежки на поле.

- Может, для них такое поведение корректно, а я считаю, что неправильно кидать снежки в игроков, потому что с такого расстояния заледенелым снежком можно нанести травму. Видимо, они об этом не думают.

- В вас не попали?

- Нет, успевал маневрировать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)