"Спартак" признан РФС лучшей командой сезона. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" признан РФС лучшей командой сезона

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В понедельник, 22 мая, на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17, сообщает официальный сайт организации. Лучшей командой года признан "Спартак".

Красно-белые выиграли чемпионат России впервые с 2001 года, одержав 22 победы, два раза сыграв вничью и потерпев 5 поражений. Победу в турнире команда Массимо Карреры оформила за три тура до финиша и, если бы в заключительный игровой день взяла верх над "Арсеналом" в гостевой встрече (0:3), повторила бы рекорд по числу набранных очков для чемпионата с участием 16 клубов (72, установлен "Спартаком" в 1999 году).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86517.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Тут же бамжы убились о колонну!)))

18:24

Русский

Спарррррррррртак!!!!!

18:22