"Спартак" отправился в Самару с Ананидзе, но без Боккетти

"Спартак" сегодня вечером отправился в Самару на матч 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба красно-белых. Игра состоится 1 декабря в 17:00 по московскому времени. Вместе с командой на этот поединок отправился Джано Ананидзе, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Не полетели в Самару защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш. Эти игроки продолжат свое восстановление на клубной базе в Тарасовке.

Всего в распоряжении главного тренера "Спартака" Массимо Карреры 21 футболист: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ромулу, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо.