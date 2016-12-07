"Спартак" и "Локомотив" оштрафованы за баннеры с ненормативной лексикой

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" и "Локомотив" оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый за то, что болельщики клубов вывесили несанкционированные баннеры с ненормативной лексикой. Болельщики "Спартака" вывесили несанкционированный баннер в матче 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1). Также баннер с ненормативной лексикой вывесили болельщики "Локомотива" в матче с "Тереком" (2:0).

– "Локомотив" – "Терек": демонстрация баннера с ненормативной лексикой – штраф 50 тысяч, – цитирует ТАСС Григорьянца. – "Спартак" – "Рубин": "Спартак" оштрафован за пиротехнику на 100 тысяч, демонстрацию баннера с ненормативной лексикой – 50 тысяч, а также за бросание снежков – 20 тысяч.

"Арсенал" – "Анжи": "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч за поджог болельщиками матерчатой ленты, это неправомерное поведение, а также за то, что на поле выбежал зритель – это необеспечение безопасности, штраф 100 тысяч. "Анжи" оштрафован на 200 тысяч за использование и бросание пиротехники.

ЦСКА – "Урал": болельщики ЦСКА использовали пиротехнику – 100 тысяч, а также демонстрировали два несогласованных баннера – 50 тысяч. "Ростов" – "Зенит": за бросание снежков болельщиками "Ростова" клуб оштрафован на 20 тысяч. По матчу "Крылья Советов" – "Краснодар" главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.