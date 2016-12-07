16:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" и "Локомотив" оштрафованы за баннеры с ненормативной лексикой

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" и "Локомотив" оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый за то, что болельщики клубов вывесили несанкционированные баннеры с ненормативной лексикой. Болельщики "Спартака" вывесили несанкционированный баннер в матче 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1). Также баннер с ненормативной лексикой вывесили болельщики "Локомотива" в матче с "Тереком" (2:0).

– "Локомотив" – "Терек": демонстрация баннера с ненормативной лексикой – штраф 50 тысяч, – цитирует ТАСС Григорьянца. – "Спартак" – "Рубин": "Спартак" оштрафован за пиротехнику на 100 тысяч, демонстрацию баннера с ненормативной лексикой – 50 тысяч, а также за бросание снежков – 20 тысяч.

"Арсенал""Анжи": "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч за поджог болельщиками матерчатой ленты, это неправомерное поведение, а также за то, что на поле выбежал зритель – это необеспечение безопасности, штраф 100 тысяч. "Анжи" оштрафован на 200 тысяч за использование и бросание пиротехники.

ЦСКА"Урал": болельщики ЦСКА использовали пиротехнику – 100 тысяч, а также демонстрировали два несогласованных баннера – 50 тысяч. "Ростов""Зенит": за бросание снежков болельщиками "Ростова" клуб оштрафован на 20 тысяч. По матчу "Крылья Советов""Краснодар" главный тренер самарского клуба Вадим Скрипченко оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3850210

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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delacrua

ребят, а что, нельзя вычислить к то снежки бросал, файеры, кто разворачивал-сворачивал баннер? и штрафовать персонально болел, а не клуб. к бабушке не ходи, в 2018 году бананы на поле полетят. вот тогда кдк что делать будет, м?

18:25

Русский

Возьмите меня на работу в КДК!!!

18:18

Петя

Что 2 не согласованных баннера, что один - цена 50 тыс!

18:03

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