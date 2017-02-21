СМИ: "Спартак" подписал 18-летнего нападающего "Порту"

"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, сообщает Maisfutebol. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года. В понедельник игрок прошел медосмотр для красно-белых в Риме. У Самбу был контракт с португальским клубом до конца этого сезона, но стороны договорились о его расторжении.

Форвард перешел в "Порту" из "Спортинга" в 2013 году. В составе основной команды "драконов" не провел ни одного матча, но имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также за молодежные сборные Португалии.