16:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Спартак" подписал 18-летнего нападающего "Порту"

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"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, сообщает Maisfutebol. Соглашение между сторонами рассчитано на 3,5 года. В понедельник игрок прошел медосмотр для красно-белых в Риме. У Самбу был контракт с португальским клубом до конца этого сезона, но стороны договорились о его расторжении.

Форвард перешел в "Порту" из "Спортинга" в 2013 году. В составе основной команды "драконов" не провел ни одного матча, но имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА, а также за молодежные сборные Португалии.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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amidey

Куда его, в Спартак-2 ? ЗеЛуиша и Адриано он навряд ли вытеснит

16:42

shpasic

он же не бразилец, причём тут румын?

16:28

Darkman79

Опять Мукунка?

16:27

foreverCSKAforever

Какой удар для Луческу и К.

16:27

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