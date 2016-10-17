Шамиль Тарпищев: "Массимо Каррера знает, как против кого играть"

Президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев высказал мнение, что в выступлениях команды пока не видно целостного рисунка игры. По словам 68-летнего специалиста, качество футбола красно-белых, несмотря на плодотворную работы Массимо Карреры, еще недостаточно высоко, чтобы говорить о благополучной перспективе. После 10 туров чемпионата России "Спартак" занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 22 очка.

– Рисунок целостный в игре "Спартака" еще не просматривается абсолютно, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Я думаю, что не хватает подбора игроков с большим профессионализмом, чтобы решать вопросы. С этой точки зрения мне импонирует главный тренер Массимо Каррера, потому что он знает, как против кого играть.

Но исполнить он не может, нужно усиление команды. Подкупает несомненно, что Каррера знает, что надо делать. Он может эмоционально зарядить команду. Тренер встряхнул команду, и ребята реально бегут. "Спартак" физически выглядит неплохо. Но качество футбола недостаточно высоко, чтобы говорить о благополучной перспективе.