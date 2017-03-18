Сергей Хусаинов: "Вилков не дал повода усомниться в своей нейтральности"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов прокомментировал работу на матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1) арбитра Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода. По словам Хусаинова, решения главного судьи были предельно объективными.
– Что скажете об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота "Локомотива" на 24-й минуте?
– Вилков решил не свистеть, хотя, случись такое нарушение в любой другой точке, кроме штрафной площади хозяев, он определил бы фол. Нападающего "Спартака" сначала держали, потом толкали в спину – железнодорожники нарушили правила. В таких игровых ситуациях нужно иметь сильный характер.
– Правильно ли судейская бригада зафиксировала офсайд у Зе Луиша двумя минутами позже?
– Ассистент занимал очень хорошую позицию, и четко показал "вне игры". Чисто игровой эпизод, но продолжение было неспортивным – спартаковец ударил после свистка. Судья не захотел накалять обстановку, не предъявив законную желтую карточку. Можно было и подозвать игрока, демонстративно устроив нотацию.
– Предупреждение Фернанду тоже было вынесено по делу?
– В том моменте был одновременный захват за футболку и одновременно бразилец "прошелся" по лицу. Полузащитник "Спартака" осознанно шел на нарушение. Кроме того, по правилам в футбол играют ногами, и действия руками надо пресекать. Предупреждение было вполне заработанным и профилактически упреждающим.
– Как в целом оцените действия Вилкова?
– Его решения были предельно объективными. Он старался не мешать и помочь игрокам проявить все свое мастерство. По характеру поведения на поле и его решениям в острых ситуациях он держался уверенно и не давал повода усомниться в своей нейтральности и бесстрастности ни футболистам, ни тренерам железнодорожников. Очень много ходит разговоров о том, что "Спартак" уже отливает чемпионские медали, и якобы все решено. Для зрителей игра была закрытая, а гол-красавец "Локомотива" – следствие недостаточного футбольного образования у спартаковских защитников. (Евгений БЕЛОУСОВ)
maugly
Как ушел от ответа: "В таких игровых ситуациях нужно иметь сильный характер." Только почему как сильный характер воспринимается как трусливый? "ну я Спартачи, вам самим то не стыдно нести по поводу судейства????" Ты идиот? Не, без оскорблений, - как можно настолько дико слепым прикидываться? ВСЕ, здесь на спорт-экспресс, в "разборе" тщательно избегали темы судейства - НАСТОЛЬКО однозначный момент на Зе Луише был :)))) Нет, конечно, неадекватным и упертым правила не писаны - с ними и спорить не о чем :) Просто здесь - даже не анекдот, это сказка с добрыми и злыми персонажами. Априори таковыми :)
20:01
toxa-rv@list
Забавно, никто не спорит, что нарушение правил на Зе Луише в штрафной БЫЛО, но судейство называют хорошим и не повлиявшим на исход матча ))) такое только в России возможно... ну и наверно.. в чемпионатах стран типа Бангладеш
19:58
ну я
Спартачи, вам самим то не стыдно нести по поводу судейства????
19:50
werder63
Прежде чем нести такую ахинею в моменте с симулянтом Бузовым, сначала надо ОДЕТЬ ОЧКИ пересмотреть момент, где была бузовская симуляция)))
19:42
shpasic
как можно о предвзятости спрашивать самого предвзятого судью?
19:41
kim-1965
Абсолютно объективно отсудил. Ну а неназначенный пенальти - на это уже никто не обращает внимание, ведь уже ясно, что для Спартака в ЧР есть правило - пенальти в ворота соперника не назначаются. Нападающим Спартака, по внутрироссийским правилам, можно хоть ноги по гланды отрывать - пенальти не будет, и баста!
19:40