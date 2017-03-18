Сергей Хусаинов: "Вилков не дал повода усомниться в своей нейтральности"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов прокомментировал работу на матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" (1:1) арбитра Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода. По словам Хусаинова, решения главного судьи были предельно объективными.

– Что скажете об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота "Локомотива" на 24-й минуте?

– Вилков решил не свистеть, хотя, случись такое нарушение в любой другой точке, кроме штрафной площади хозяев, он определил бы фол. Нападающего "Спартака" сначала держали, потом толкали в спину – железнодорожники нарушили правила. В таких игровых ситуациях нужно иметь сильный характер.

– Правильно ли судейская бригада зафиксировала офсайд у Зе Луиша двумя минутами позже?

– Ассистент занимал очень хорошую позицию, и четко показал "вне игры". Чисто игровой эпизод, но продолжение было неспортивным – спартаковец ударил после свистка. Судья не захотел накалять обстановку, не предъявив законную желтую карточку. Можно было и подозвать игрока, демонстративно устроив нотацию.

– Предупреждение Фернанду тоже было вынесено по делу?

– В том моменте был одновременный захват за футболку и одновременно бразилец "прошелся" по лицу. Полузащитник "Спартака" осознанно шел на нарушение. Кроме того, по правилам в футбол играют ногами, и действия руками надо пресекать. Предупреждение было вполне заработанным и профилактически упреждающим.

– Как в целом оцените действия Вилкова?

– Его решения были предельно объективными. Он старался не мешать и помочь игрокам проявить все свое мастерство. По характеру поведения на поле и его решениям в острых ситуациях он держался уверенно и не давал повода усомниться в своей нейтральности и бесстрастности ни футболистам, ни тренерам железнодорожников. Очень много ходит разговоров о том, что "Спартак" уже отливает чемпионские медали, и якобы все решено. Для зрителей игра была закрытая, а гол-красавец "Локомотива" – следствие недостаточного футбольного образования у спартаковских защитников. (Евгений БЕЛОУСОВ)