Вилков не назначил пенальти в ворота "Локомотива"

На 24-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков имел основания назначить 11-метровый удар в ворота хозяев поля, но не стал этого делать, продолжив игру.
В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Соломон Кверквелия подтолкнул в спину Зе Луиша, и спартаковец упал на газон. Судья счел, что защитник "Локомотива" правила не нарушал и за свои действия не может быть наказан пенальти. (Александр БОБРОВ)
Странник-777
Вилок не нарушил традицию. Спартак и без пеналей станет чемпионом!
18:29
pushgun
Руки положил на спину значит пенальти. Момент полностью аналогичен фолу на Дзюбе в матче Амкар -Зенит. (Турбин тоже не увидел пенальти).
18:24
klipsch
Вы серьёзно? А про падение Ари в начале матча не напишете?
17:39
sergey.v1968
Ничего удивительного, слишком много Спартак пробил пенальти в предыдущих 19 турах (для особо одарённых подсказка: это типа стёб).
17:39
echo2011
На пенальти в ворота соперников "Спартака" наложено вето.
17:39