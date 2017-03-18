17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков не назначил пенальти в ворота "Локомотива"

Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак".
Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак".
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На 24-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак" арбитр Михаил Вилков имел основания назначить 11-метровый удар в ворота хозяев поля, но не стал этого делать, продолжив игру.

В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Соломон Кверквелия подтолкнул в спину Зе Луиша, и спартаковец упал на газон. Судья счел, что защитник "Локомотива" правила не нарушал и за свои действия не может быть наказан пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Странник-777

Вилок не нарушил традицию. Спартак и без пеналей станет чемпионом!

18:29

pushgun

Руки положил на спину значит пенальти. Момент полностью аналогичен фолу на Дзюбе в матче Амкар -Зенит. (Турбин тоже не увидел пенальти).

18:24

klipsch

Вы серьёзно? А про падение Ари в начале матча не напишете?

17:39

sergey.v1968

Ничего удивительного, слишком много Спартак пробил пенальти в предыдущих 19 турах (для особо одарённых подсказка: это типа стёб).

17:39

echo2011

На пенальти в ворота соперников "Спартака" наложено вето.

17:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ