Вилков не назначил пенальти в ворота "Локомотива"

На 24-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков имел основания назначить 11-метровый удар в ворота хозяев поля, но не стал этого делать, продолжив игру.

В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников Соломон Кверквелия подтолкнул в спину Зе Луиша, и спартаковец упал на газон. Судья счел, что защитник "Локомотива" правила не нарушал и за свои действия не может быть наказан пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"