17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Правильно ли не засчитан гол Зе Луиша?

Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак". Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак".
Спорный момент в матче "Локомотив" - "Спартак".
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На 26-й минуте матча 20-го тура "Локомотив""Спартак" нападающий гостей Зе Луиш поразил ворота соперников, нанеся удар уже после свистка арбитра Михаила Вилкова. Судья успел отреагировать на сигнал первого ассистента Антона Аверьянова, зафиксировавшего у спартаковца положение "вне игры".

Взятие ворот в любом случае не засчитано абсолютно верно, потому что Зе Луиш пробил после свистка, когда матч был уже остановлен. Прав ли судья-помощник? Пожалуй, да. В момент передачи партнера форвард оказался за линией офсайда – во всяком случае, корпусом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Странник-777

Даже если не было офсайда, у Вилка была одна задача - свистеть в паровозный свисток.

18:31

pushgun

Спорного в этом моменте не вижу. Овёс конечно.

18:22

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