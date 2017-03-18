Правильно ли не засчитан гол Зе Луиша?

На 26-й минуте матча 20-го тура "Локомотив" – "Спартак" нападающий гостей Зе Луиш поразил ворота соперников, нанеся удар уже после свистка арбитра Михаила Вилкова. Судья успел отреагировать на сигнал первого ассистента Антона Аверьянова, зафиксировавшего у спартаковца положение "вне игры".
Взятие ворот в любом случае не засчитано абсолютно верно, потому что Зе Луиш пробил после свистка, когда матч был уже остановлен. Прав ли судья-помощник? Пожалуй, да. В момент передачи партнера форвард оказался за линией офсайда – во всяком случае, корпусом. (Александр БОБРОВ)
Странник-777
Даже если не было офсайда, у Вилка была одна задача - свистеть в паровозный свисток.
18:31
pushgun
Спорного в этом моменте не вижу. Овёс конечно.
18:22