Правильно ли не засчитан гол Зе Луиша?

На 26-й минуте матча 20-го тура "Локомотив" – "Спартак" нападающий гостей Зе Луиш поразил ворота соперников, нанеся удар уже после свистка арбитра Михаила Вилкова. Судья успел отреагировать на сигнал первого ассистента Антона Аверьянова, зафиксировавшего у спартаковца положение "вне игры".

Взятие ворот в любом случае не засчитано абсолютно верно, потому что Зе Луиш пробил после свистка, когда матч был уже остановлен. Прав ли судья-помощник? Пожалуй, да. В момент передачи партнера форвард оказался за линией офсайда – во всяком случае, корпусом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"