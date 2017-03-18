За что получил предупреждение спартаковец Фернанду?

На 29-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" арбитр Михаил Вилков вынес предупреждение спартаковцу Фернанду, боровшемуся за мяч с Тарасовым. Что стало причиной такого наказания? Возможно, судья обратил внимание на болезненную реакцию железнодорожника. Не исключено, ему показалось, что Фернанду нанес удар локтем, что потом жестом показал Тарасов.

На самом деле на видеоповторе видно, что никакого удара локтем не было. Тарасов сам сначала выставил руку и поставил корпус, не пуская соперника к мячу. А затем Фернанду открытой ладонью попал полузащитнику "Локо" сзади в область шеи. Тарасов же почему-то схватился за лицо и упал. (Александр БОБРОВ)