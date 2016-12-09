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Ромулу вернется в расположение "Спартака", но переговоры с "Фламенго" продолжаются

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Полузащитник "Спартака" Ромулу не оставляет надежды перейти зимой во "Фламенго", сообщает UOL. Хавбек после завершения осенней части чемпионата России отправился праздновать Новый год на родину в Бразилию, но не встречался со своим агентом Карлосом Лейте. Последний дал игроку отдохнуть и переговоры ведет в одиночку, однако держит футболиста в курсе деталей.

Есть вопросы по компенсации не только "Спартаку" в случае раннего ухода Ромулу, но и ему самому: хавбек потеряет спартаковскую зарплату за полгода. В начале января он, скорее всего, вернется в расположение московского клуба. Сам "Спартак" хочет поскорее решить этот вопрос. Ромулу надеется вернуться в Бразилию, чтобы попасть в сборную на ЧМ-2018.

В текущем сезоне Ромулу провел 8 матчей в чемпионате России и отметился 2 передачами.

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Материалы REN-TV

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