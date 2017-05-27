Роман Зобнин: "Не ожидал, что буду признан лучшим игроком "Спартака" в первом же сезоне"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вновь подчеркнул, что считает хавбека Фернанду лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Сегодня россиянин был признан лучшим футболистом красно-белых по версии болельщиков клуба.

- Мы играем для вас, для болельщиков! - цитирует fratria.ru Зобнина. - Конечно, признание, людей, которые поддерживают нас в каждом матче, ходят на стадионы в любую погоду, является самым приятным моментом в карьере любого футболиста. Огромное вам спасибо за признание моего труда! Я, естественно, не ждал получить этот приз в первый сезон моего пребывания в "Спартаке". Свой же голос я уже сделал. Считаю, что лучшим игроком красно-белых был Фернанду.