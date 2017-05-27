Зобнин – лучший игрок "Спартака" сезона-2016/17 по версии болельщиков

Лучшим игроком "Спартака" сезона-2016/17 по версии болельщиков признан полузащитник Роман Зобнин. Перед началом сезона 23-летний хавбек сменил "Динамо" на "Спартак" и провел за красно-белых 32 матча во всех турнирах, на его счету 2 гола и 7 результативных передач.

– Поздравляем Романа, перешедшего в "Спартак" минувшим летом, с победой! Желаем и в дальнейшем радовать болельщиков своей игрой и голами, а перед началом сезона мы вручим ему памятный подарок, – говорится в сообщении "Фратрии".

Болельщики "Спартака" после каждого тура голосовали за тройку лучших футболистов. В этом сезоне победитель определился за три тура до окончания чемпионата.

Зобнин набрал 370 очков, второе место у обладателя награды двух последних сезонов полузащитника Квинси Промеса – 322,5. Третьим стал еще один новичок красно-белых Фернанду – 320.

Напомним, что в сезоне-2011/12 лучшим по мнению болельщиков стал Андрей Дикань, в сезоне-2012/13 – Дмитрий Комбаров, в сезоне-2013/14 – Денис Глушаков, в сезоне-2014/15 – Промес, в сезоне-2015/16 – Промес.