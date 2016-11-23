Роман Герус: "Селихов сделал все правильно, согласившись на переход в "Спартак"

Вратарь "Арсенала" Роман Герус отметил, что его бывший партнер по команде голкипер Александр Селихов сделал правильный выбор, подписав контракт со "Спартаком". По его словам, для красно-белых это отличное приобретение.

– Во вторник ваш бывший партнер по "Амкару" Александр Селихов подписал контракт со "Спартаком". Как оцените его выбор?

– Всегда ему говорил, что он будет играть в большом клубе. Саша дождался своего шанса и сделал все правильно, согласившись на переход в "Спартак". И для красно-белых это отличное приобретение.

– Когда он оказался в "Амкаре", видно было, что из него вырастет большой мастер?

– Он сразу выделялся на фоне молодых – одаренный, физически развитый. Саша быстро превратился в мужика.

– Для пермяков это серьезная потеря?

– Конечно. Но "Амкар" славится тем, что всегда находит замену ушедшим. У Гаджиева в распоряжении есть Хомич и Будаков. Они смогут заменить Селихова. Для Перми большой плюс и в трансферной стоимости вратаря – эти деньги отличное подспорье для бюджетного клуба. (Сергей АСТАХОВ)

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