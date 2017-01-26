Ринат Билялетдинов: "Иванович быстро адаптируется в "Зените"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что возраст не является проблемой для защитника "Челси" Бранислава Ивановича. По информации "СЭ", 32-летний футболист близок к переходу в "Зенит".

– Мне удалось поработать с Браниславом Ивановичем в конце 2007 года, – сказал Билялетдинов. – Ему было всего 23 года, игрок в самом расцвете сил. Но тогда он уже находился одной ногой в "Челси".

Конечно, Ивановичу скоро исполнится 33. Но это возраст Христа, до этого времени футболист еще развивается. Все зависит от того, насколько бережно он относится к своему здоровью: один к двадцати трем себя "расплескает", а другой и в 33 молодым фору даст. Так что для Ивановича – это не возраст. Бранислав – физически крепкий парень, тактически подкованный. Его козырь – разрушительные действия. Оборона – его конек. Думаю, он будет помогать "Зениту" еще не один год. Что касается адаптации, она займет минимум времени. Сербы быстро привыкают к России. Тем более, он уже играл в нашей стране. (Любовь КОНЯЕВА)

Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"