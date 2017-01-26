Иванович переходит в "Зенит"

32-летний защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените". Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.
Напомним, что еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из "Интера", причем для самой миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел наиболее приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии – судя по всему, он окажется в аренде в "Болонье". (Вячеслав КОРОТКИН)
Птицuk
Это хорошо что Иванович перешел в Зенит. Я уже писал, что игрок в атакующей команде вряд ли будет играть так, как играл в командах, больше игравших от обороны, какими и являются и Челси и Локо. Это как в Ростове Навас может играть до пенсии потому что Ростов - тоже играет от обороны, как и Рубин. Проблемы защиты Зенита, как и Спартака тоже, в том, что это - атакующие команды, причём большое количество игроков команды большую часть времени находятся у ворот соперника. Поэтому зачастую против резкой и быстрой контратаки соперника с вертикальными передачами на открытое место в Зените лучше справлялся маленький, но быстрый Кришито, а не нормальные, но нескоростные уже защитники Ломбертс и Нету, а в Спартаке быстрые проникновения нападающих призван пресекать молодой, но тоже нетихоходный Кутепов, а не например Бокетти. Иванович, несмотря на свой опыт и умение, неминуемо будет тоже будет испытывать огромные трудности в Зените в играх в ЧР, так как бегать за скоростными напами при контратаках ему будет сложно. Возникает вопрос - зачем тогда Луческу заставил его купить? Да конечно же для еврокубков, где Зениту вполне вероятно придется играть от обороны.
07:18
Lunatic Pride
Эх, ну почему не в "Локо"?(((
01:32
GoaLapagos
О, НУ ВОТ ЭТО НЕПЛОХО-НЕПЛОХО. МОЛОДЦЫ БОМЖИКИ, УДАЧИ ДЕФУ
22:51 26 января
igorvasilevich
Ага еще более возрастная лига становится в России. Может и 50 летних бывших заявить еще.
22:07 26 января
CanagliaVova
У российских бабушек последнее отнимают
22:00 26 января
Леня-космос
Пора зениту заявляться на первенство мира среди ветеранов. Одних стариков набирают и сбитых лётчиков. Предлагаю следующие трансферы (за скромный лям евро комиссионных) - Лэмпард, Тотти, Это'о, Касильяс. Гаттузо - забудь про победы, бздюба тебе в помощь, этот вымпел неудачи.
20:23 26 января
Пещерный тролль
Через годик продадут в Китай, нормально
19:59 26 января
merzavcik82
Кто то еще хочет поржать над зарплатой Луиза Адриано в Спартаке?
17:48 26 января
Андрей Палыч 1979
Митяй Антибомж________Забавная логика у меня говоришь,по поводу,что Мальдини играл на высоком уровне до 40 лет и настоящий профи который соблюдает режим и знает как восстанавливаться после игр и готовить себя к следующим матчам.Я считаю,что Иванович мастер очень высокого класса,который знает свою физиологию и т.д.Костакурта тоже был футбольным долгожителем.Лотар Матеус на закате карьеры перешёл из цп в цз и в финале ЛЧ в 1999 году против МЮ в 38 лет выдал шикарный матч на таком уровне!Вспомни Барези какой был защитник.А вот твоя логика мне действительно забавна.Как можно сравнивать боксёров и футболистов?Боксёры выходят в ринг с лишним весом,если на то пошло.Или хоккеисты почти все до 40 играют.
16:57 26 января
foreverCSKAforever
Привет от дилетанта!, я не завидую, а искренне желаю, чтобы Зенит пополнялся звездами мирового футбола. Иванович, Дрогба, Гиггз, Барези, Бутрагеньо... Только пусть сумма трансферов начинается от полтинника, а пенсионное пособие этих футболистов от десятки лямов евро. Хочу, чтобы газовый гигант был виден с Марса невооруженным глазом
16:22 26 января
serzheo
Митяй Антибомж______ А ты такой наивный, что думаешь Миллер глупее Абрама? Хотя суммы менее ярда ему считать не очень интересно поди-знай как они договорятся, все ж земляки))
16:18 26 января
Митяй Антибомж
Kirillyurrich Митяй Антибомж во-первых, неизвестно за кого больше заплатят, во-вторых, с какого перепуга иваныч лавочник? ты что, так влюблен в наших рыжего, нету и колю, что реально думаешь, что они сильнее ивановича? ************* А твои собратья так влюблены в нашего второго Месси, что думают Л.Адриану сможет играть хуже? )) А я думаю, что вы как пылесос тянете всё нужное и не нужное. А толку ,повторюсь, ноль.
16:15 26 января
Митяй Антибомж
Юрич, а где я писал, что не надо? )) Я писал в духе: "Браво, Иванович! Руби бабло!". Вы такие наивные, что думаете Абраша вам за так подгон сделать решил )) Там одно из двух: либо Иванович уже выжат аки лимон, либо ценник будет приличный, даже с учетом того, что контракт у него скоро истекает. Но вас то финансовая сторона вопроса не особо интересует ))
16:11 26 января
Kirillyurrich
Митяй Антибомж во-первых, неизвестно за кого больше заплатят, во-вторых, с какого перепуга иваныч лавочник? ты что, так влюблен в наших рыжего, нету и колю, что реально думаешь, что они сильнее ивановича?
16:08 26 января
King's Bounty 999
А сколько у Самеда з/п ? давайте сравним с челсийцем.
16:04 26 января
Привет от дилетанта!
Митяй Антибомж Привет от дилетанта! Митяй Антибомж ------------- Мне всё равно, что ты там думаешь обо мне.)) Лучше скажи, ты доволен приобретением Самедова?? *********** Да не гони, Диль, ничего плохого я о тебе не думаю. А насчёт Самедова... Положа руку на (ромбик) сердце, довольно скептически отнесся к его трансферу. Но если он заиграет на уровне прошлого сезона, или хотя бы близко, то будет вообще айс. Цена вполне адекватна. Глубину состава нам надо так и так увеличивать, чтобы тягаться с вами - бездонными кошельками. Не в основе, так хотя бы с лавки он может быть полезен. Поэтому на данном этапе, скорее да, чем нет. Ну скажем 60/40. 15:35 --------------- Тогда об чём разговор, если сам понимаешь, что Самед очень сомнительное приобретение?? А вот про Ивановича я так не скажу. Считаю, что он посильнее каждого из нынешних защитников Зенита. Так что однозначное усиление. А на примере многих неплохих защитников, думаю, что он может 2-3 года отыграть на очень хорошем уровне. Так что однозначно, этот трансфер более успешен, чем ваш. Хотя весна покажет.
16:00 26 января
Kirillyurrich
Митяй Антибомж тогда где логика в твоей критике этого трансфера? самеда можно для лавки, а ивановича для основы не надо?
15:58 26 января
Константин Эдуардович
Зенит последовал по пути Спартака и приобрёл молодого,перспективного защитника!
15:56 26 января
Митяй Антибомж
King's Bounty 999 Мич, я на этого Пентахо не обижаюсь. Но он морально разложился и начинает вспоминать родоков когда уже нет аргументов. А так это типичный чухонец с марсового кладбища. ************ Я не вижу смысла даже обсуждать эту чепуху с вываленным наизнанку пролапсом. Его место в гребушатне.
15:56 26 января
Антиконь.
Как сказал бы селюк: был бы президентом клуба, взял бы перспективного 18-летнего Джафара, а не Ивановича, которому в феврале исполнится 33 года!!!
15:55 26 января
Митяй Антибомж
Привет от дилетанта! Митяй Антибомж ------------- Мне всё равно, что ты там думаешь обо мне.)) Лучше скажи, ты доволен приобретением Самедова?? *********** Да не гони, Диль, ничего плохого я о тебе не думаю. А насчёт Самедова... Положа руку на (ромбик) сердце, довольно скептически отнесся к его трансферу. Но если он заиграет на уровне прошлого сезона, или хотя бы близко, то будет вообще айс. Цена вполне адекватна. Глубину состава нам надо так и так увеличивать, чтобы тягаться с вами - бездонными кошельками. Не в основе, так хотя бы с лавки он может быть полезен. Поэтому на данном этапе, скорее да, чем нет. Ну скажем 60/40.
15:35 26 января
King's Bounty 999
Привет от дилетанта! King's Bounty 999 Митяй Антибомж ______________ 1. Я когда Пионеру 1000 р. проспорил (кол-во медалей наших биатлонистов на ОИ 2014) то отдал без б. 2. Глупый дилька путает понятия. Зенит в последнем чемпионате СССР, 1 лига - вылетел во вторую лигу. И там играл бы естественно, если не распад СССР. А так он попал в вышку России. Хотя оттуда сразу же вылетел в первую ибо в реале он был командой второй лиги... 15:17 ------------------ Вот так и нужно писать. А не про то, что Зенит выступал во 2 лиге. __________________ А кто против, глупый дилька ? Зенит вылетел во 2 лигу. Не в 3 же (пока).
15:25 26 января
Гаттузо зол!
семейка гномиков всю ветку загадила, а на остальных валят. Тяжело на гнилом жмыхе и мутной браге нормальную соображалку иметь, да и выкидыш с детство под забором их не добавило.
15:24 26 января
Kirillyurrich
serzheo вот именно, только тут половине не под силу понять такие простые вещи...
15:23 26 января
Привет от дилетанта!
King's Bounty 999 Митяй Антибомж ______________ 1. Я когда Пионеру 1000 р. проспорил (кол-во медалей наших биатлонистов на ОИ 2014) то отдал без б. 2. Глупый дилька путает понятия. Зенит в последнем чемпионате СССР, 1 лига - вылетел во вторую лигу. И там играл бы естественно, если не распад СССР. А так он попал в вышку России. Хотя оттуда сразу же вылетел в первую ибо в реале он был командой второй лиги... 15:17 ------------------ Вот так и нужно писать. А не про то, что Зенит выступал во 2 лиге.
15:22 26 января
kolyan-beckham
Жирков забился в истерике: "В Челси меня выжил, теперь до Зенита добрался!"
15:21 26 января
Kirillyurrich
Митяй Антибомж вообще про самеда ничего не говорил, но сравнивать его и иваныча...если ты считаешь их игроками одного уровня...к тому же амплуа тоже надо учитывать, цз никогда не бегают столько же, как кр. полузащитники
15:21 26 января
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Митяй Антибомж Дилёк, неплохой ты чувак, но персонажем остаёшься для меня загадочным )) ..Да для тебя только вилы для навоза предмет простой,и понятный.)))
15:19 26 января
King's Bounty 999
Митяй Антибомж ______________ 1. Я когда Пионеру 1000 р. проспорил (кол-во медалей наших биатлонистов на ОИ 2014) то отдал без б. 2. Глупый дилька путает понятия. Зенит в последнем чемпионате СССР, 1 лига - вылетел во вторую лигу. И там играл бы естественно, если не распад СССР. А так он попал в вышку России. Хотя оттуда сразу же вылетел в первую ибо в реале он был командой второй лиги...
15:17 26 января
Привет от дилетанта!
Митяй Антибомж ------------- Мне всё равно, что ты там думаешь обо мне.)) Лучше скажи, ты доволен приобретением Самедова??
15:16 26 января