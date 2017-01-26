Иванович переходит в "Зенит"

32-летний защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените". Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

Напомним, что еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из "Интера", причем для самой миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел наиболее приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии – судя по всему, он окажется в аренде в "Болонье". (Вячеслав КОРОТКИН)

"Зенит" - в числе богатейших клубов Европы