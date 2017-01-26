Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович получил разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга.
По информации "СЭ", сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.
sergey.v1968
Разумеется, вопрос в деньгах, правильнее - предпочёл ДЕНЬГИ Зенита крохам от остальных. В Англии, по данным Челси+ ру, у него з/п 65 килофунтов в неделю (это порядка, грубо, 77 килоевро в неделю) минус 45 % налоги = 42.350 евро в неделю в Челси. С учётом того, что Челси принадлежит к одной (как утверждает сайт их) команд в Англии, вряди ли остальные трое предлагали ему повышение. А теперь 5.000.000 делим на 52 (недели в году) и отнимаем 13 % - и получаем 83.650 евро в неделю, что ВДВОЕ больше того, что он получает в Англии. Конечно, он перешёл сюда, поскольку, а) разумный человек, б) уже в России играл, в) тратит-то не Зенит, который мог и 7 положить Бронику - страна бы и не заметила.
17:15 26 января
shpasic
brexit в действии))
15:13 26 января
amidey
Правильно, он с ними в еврокубках каждый год не поиграет, а Зенит туда каждый год выходит
15:01 26 января
marksan
Чем старее, тем лучше? Тупик Зенита?
14:59 26 января
Ковтун
Эвертену лучше бы подошел
14:03 26 января
Jean4
Не факт что там 5млн давали, к тому же здесь 13% налог против ихнего.
13:46 26 января