13:37 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"

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Защитник "Челси" Бранислав Иванович получил разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга.

По информации "СЭ", сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sergey.v1968

Разумеется, вопрос в деньгах, правильнее - предпочёл ДЕНЬГИ Зенита крохам от остальных. В Англии, по данным Челси+ ру, у него з/п 65 килофунтов в неделю (это порядка, грубо, 77 килоевро в неделю) минус 45 % налоги = 42.350 евро в неделю в Челси. С учётом того, что Челси принадлежит к одной (как утверждает сайт их) команд в Англии, вряди ли остальные трое предлагали ему повышение. А теперь 5.000.000 делим на 52 (недели в году) и отнимаем 13 % - и получаем 83.650 евро в неделю, что ВДВОЕ больше того, что он получает в Англии. Конечно, он перешёл сюда, поскольку, а) разумный человек, б) уже в России играл, в) тратит-то не Зенит, который мог и 7 положить Бронику - страна бы и не заметила.

17:15 26 января

shpasic

brexit в действии))

15:13 26 января

amidey

Правильно, он с ними в еврокубках каждый год не поиграет, а Зенит туда каждый год выходит

15:01 26 января

marksan

Чем старее, тем лучше? Тупик Зенита?

14:59 26 января

Ковтун

Эвертену лучше бы подошел

14:03 26 января

Jean4

Не факт что там 5млн давали, к тому же здесь 13% налог против ихнего.

13:46 26 января

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