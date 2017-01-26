Иванович предпочел "Зенит" "Лестеру", "Эвертону" и "Вест Хэму"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович получил разрешение от клуба на переговоры с "Зенитом", сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга.

По информации "СЭ", сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. Серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.