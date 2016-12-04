Орлов - про Мешкова: "Арбитру нужно исходить из главного постулата – судить по правилам"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов возмутился действиями арбитра в матче 17-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом" (0:0). По словам журналиста, на нападающем питерцев Александре Кокорине был чистый пенальти, однако судья Виталий Мешков, стоявший в пяти метрах от этого эпизода, не отважился назначить 11-метровый.
– Что касается самого острого момента матча, то он был во втором тайме, когда Навас грубо сыграл на Кокорине, - отметил Орлов в эфире программы "Все на Матч". - Форвард был ближе к мячу, но Навас в спину врезался в него, выставив ногу. Арбитр был в 5-7 метрах. Я не знаю, почему он не отважился дать свисток. Нарушение есть нарушение. Этот момент теперь будет очень долго обсуждаться. Все-таки арбитру нужно исходить из главного постулата – судить по правилам.
Птицuk
Орлов - не орёл, зрение подводит. Сколько нарушений Зенита в своей штрафной оставлено без внимания - не счесть. Хотя бы взять баскетбол в исполнении Нету, когда Бухаров не сыграл головой верховой мяч и он свалился прямо в руки Нету... Вот уж там не применишь ни одной причины неназначения пенальти - игрок не видел мяча (видел), мяч был послан с близкого расстояния и игрок не смог среагировать - убрать руку (мяч летел от боковой линии) , игрок не играл в мяч (именно что играл, даже двумя руками перебрасывал!).
04:15