Нобоа показал ногу после фола Глушакова

В распоряжении корреспондента "СЭ" оказался снимок ноги игрока "Ростова" Кристиана Нобоа, против которого сфолил Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России. Напомним, что арбитр Михаил Вилков удалил полузащитника красно-белых.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал "СЭ", футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00.. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч