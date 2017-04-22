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Нобоа показал ногу после фола Глушакова

Нога Кристиана НОБОА после фола Дениса ГЛУШАКОВА. Фото Из личного архива Александра БОБРОВА, "СЭ"
Нога Кристиана НОБОА после фола Дениса ГЛУШАКОВА. Фото Из личного архива Александра БОБРОВА, "СЭ"
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В распоряжении корреспондента "СЭ" оказался снимок ноги игрока "Ростова" Кристиана Нобоа, против которого сфолил Денис Глушаков в матче 24-го тура чемпионата России. Напомним, что арбитр Михаил Вилков удалил полузащитника красно-белых.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС это наказывается дисквалификацией до трех матчей. Как сообщал "СЭ", футболист будет приглашен на заседание КДК, которое состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 12.00.. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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